Journée de la peinture Les peintres dans la rue Saint-Benoît-du-Sault

Gratuit

Début : Dimanche 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

2026-05-24

Concours de peinture ouvert à tous, tous médiums, formats et techniques, ayant pour thème le bourg de Saint Benoit du Sault et ses alentours.

Sous l’œil du public, les artistes sont invités à exécuter une œuvre tout au long de la journée sur le thème du bourg de Saint Benoit, du quartier médiéval à ses environs. Puis les œuvres seront présentées au jury dans la salle Georges Brassens. .

Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 51 44 saint.benoit.du.sault@orange.fr

Painting competition open to all, all mediums, formats and techniques, with the theme of the town of Saint Benoit du Sault and its surroundings.

