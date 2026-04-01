Rencontre avec Ismaël Bazri Saint-Benoît-du-Sault
Rencontre avec Ismaël Bazri Saint-Benoît-du-Sault mercredi 29 avril 2026.
Saint-Benoît-du-Sault
Rencontre avec Ismaël Bazri
12 Rue Georges Ratier Saint-Benoît-du-Sault Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-29 20:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Venez rencontrer Ismaël Bazri, photographe lauréat de la résidence Chambre noire 2026, et découvrir son travail autour d’un verre.
Créée en 2025, la résidence photographique Chambre Noire de l’Association Culturelle du Prieuré accueille un photographe en résidence de création en Val d’Anglin pour une durée de 8 semaines.
Cette résidence de création a pour ambition de permettre à chacun de découvrir la photographie à travers la rencontre avec des artistes accueillis en résidence et une démarche artistique ancrée sur le territoire.
Dans ce cadre, les Rendez-vous de la résidence permettent aux habitants de venir rencontrer l’artiste en résidence lors d’un temps de rencontre convivial où l’artiste présente son travail. .
12 Rue Georges Ratier Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 7 86 95 53 14 asso.prieure.sbds@gmail.com
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English :
Come and meet Ismaël Bazri, winner of the Chambre noire 2026 residency, and discover his work over a drink.
L’événement Rencontre avec Ismaël Bazri Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Brenne
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