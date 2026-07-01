Informations pratiques

Pontchâteau

13 juillet à Pont-Château

Allée du Brivet Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Nouveau format pour le 13 juillet en fête !

Un rendez-vous festif et immersif

Le 13 juillet, la ville de Pont-Château réinvente sa traditionnelle soirée estivale avec une nouvelle formule imaginée aux côtés de Territoires imaginaires, créateur d’évènements immersifs.

Exit le feu d’artifice place à une grande fête populaire et conviviale mêlant arts de rue, spectacles, musique, déambulations et scénographie lumineuse au bord du Brivet.

Tout au long de la soirée, l’Allée du Brivet se transformera en un univers festif et poétique rythmé par une fanfare, une troupe de théâtre, des installations lumineuses et un DJ Set, dans une ambiance guinguette à vivre en famille ou entre amis.

Restauration et bar sur place proposés par l’OMS avec soirée moules-frites sur inscription au 06 83 24 37 39. .

Allée du Brivet Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement 13 juillet à Pont-Château Pontchâteau a été mis à jour le 2026-07-04 par ADT44