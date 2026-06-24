Super Vacances Gonflées Pontchâteau
Super Vacances Gonflées Pontchâteau samedi 11 juillet 2026.
Pontchâteau
Super Vacances Gonflées
Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Super Vacances Gonflées offert par ACAPP
Organisation Associations des commerçants et artisans de Pont-Château
Samedi 11 juillet de 10h à 18h
-château gonflable Super Licorne
-stand barbe à papa
-pop-corn
-tattoo à paillettes
-pêche à la ligne
-confiseries .
Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Super Vacances Gonflées Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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