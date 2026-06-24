Pontchâteau

Super Vacances Gonflées

Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Super Vacances Gonflées offert par ACAPP

Organisation Associations des commerçants et artisans de Pont-Château

Samedi 11 juillet de 10h à 18h

-château gonflable Super Licorne

-stand barbe à papa

-pop-corn

-tattoo à paillettes

-pêche à la ligne

-confiseries .

Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Super Vacances Gonflées Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44