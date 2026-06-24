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Super Vacances Gonflées Pontchâteau

Super Vacances Gonflées Pontchâteau samedi 11 juillet 2026.

Ville
44160 Pontchâteau
Département
Loire-Atlantique
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Tarif

Pontchâteau

Super Vacances Gonflées

Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Super Vacances Gonflées offert par ACAPP

Organisation Associations des commerçants et artisans de Pont-Château 

Samedi 11 juillet de 10h à 18h

-château gonflable Super Licorne
-stand barbe à papa
-pop-corn
-tattoo à paillettes
-pêche à la ligne
-confiseries   .

Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Super Vacances Gonflées Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44

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