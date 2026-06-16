Yoga nature Vallon des Butineurs Pontchâteau

Pontchâteau

Yoga nature

Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-11 11:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-11 2026-07-15 2026-07-24

Yoga famille mardi 7 juillet et mercredi 15 juillet de 10h et 11h

Yoga adulte samedi 11 juillet de 10h à 11h et vendredi 24 juillet de 19h et 20h

avec Isabelle Perrais

Respirez, étirez vous et reconnectez vous à la nature lors d’une séance de yoga au coeur du Vallon.

Célébrons ensemble le soleil, la pluie, le vent… Et toute la beauté du vivant !

Apportez un tapis, un coussin ou une couverture, et savourez ce moment de bien-être en vous offrant une pause de pleine nature.



Sur inscription au 02 40 88 00 87 à partir de 6 ans .

Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Yoga nature Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44