Vide grenier stade du Plessis Pontchâteau
Vide grenier stade du Plessis Pontchâteau dimanche 5 juillet 2026.
Pontchâteau
Vide grenier
stade du Plessis Route de Besné Saint-Roch Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Emplacement 12€ (5 x 4 m) ou 17€ (7 x 5 m) sur réservation
Réservation 06 83 24 37 39 ou par mail etoilesaintroch44160@gmail.com .
stade du Plessis Route de Besné Saint-Roch Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Vide grenier Pontchâteau a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44
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