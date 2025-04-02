Vide grenier stade du Plessis Pontchâteau

Pontchâteau

Vide grenier

stade du Plessis Route de Besné Saint-Roch Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Emplacement 12€ (5 x 4 m) ou 17€ (7 x 5 m) sur réservation

Réservation 06 83 24 37 39 ou par mail etoilesaintroch44160@gmail.com .

stade du Plessis Route de Besné Saint-Roch Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Vide grenier Pontchâteau a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44