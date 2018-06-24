Concert l’école de musique fait l’école buissonnière Parvis de l’école de musique Pontchâteau

Concert l’école de musique fait l’école buissonnière

Parvis de l’école de musique 10 rue Toulifaut Pontchâteau Loire-Atlantique

Début : 2026-06-24 18:00:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

2026-06-24

Concert l »Ecole de Musique Intercommunale (EMI) fait l’école buissonnière !

Mercredi 24 juin à 18h

Parvis de l’EMI à Pont-Château

Tout public

Entrée libre

Dernier rendez-vous de l’année par les ateliers et ensembles de l’école de musique intercommunale

Avec la participation de Ruben el profesor musique cubaine, initiation à la salsa à la clé, et autres surprises dans une ambiance festive et conviviale !

Renseignements Ecole de musique 02 40 88 07 06 ecoledemusique@cc-paysdepontchateau.fr .

Parvis de l'école de musique 10 rue Toulifaut Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire

