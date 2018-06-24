Concert l’école de musique fait l’école buissonnière Parvis de l’école de musique Pontchâteau
Concert l’école de musique fait l’école buissonnière Parvis de l’école de musique Pontchâteau mercredi 24 juin 2026.
Concert l’école de musique fait l’école buissonnière
Parvis de l’école de musique 10 rue Toulifaut Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:00:00
fin : 2026-06-24 18:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Concert l »Ecole de Musique Intercommunale (EMI) fait l’école buissonnière !
Mercredi 24 juin à 18h
Parvis de l’EMI à Pont-Château
Tout public
Entrée libre
Dernier rendez-vous de l’année par les ateliers et ensembles de l’école de musique intercommunale
Avec la participation de Ruben el profesor musique cubaine, initiation à la salsa à la clé, et autres surprises dans une ambiance festive et conviviale !
Renseignements Ecole de musique 02 40 88 07 06 ecoledemusique@cc-paysdepontchateau.fr .
Parvis de l’école de musique 10 rue Toulifaut Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert l’école de musique fait l’école buissonnière Pontchâteau a été mis à jour le 2026-03-06 par ADT44