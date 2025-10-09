Rando crêpes à Pont-Château sous les ombrières Pontchâteau
Rando crêpes à Pont-Château sous les ombrières Pontchâteau mercredi 1 juillet 2026.
Pontchâteau
Rando crêpes à Pont-Château
sous les ombrières allée du brivet Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:30:00
fin : 2026-07-01 19:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Rando de 7 à 8 km
RDV à 19h30 allée du Brivet, sous les Ombrières Départ à 20h00
A la fin de la rando, 2 crêpes et boisson vous seront offertes.
Chiens non admis, circuit non accessible en poussette
Chaussures adaptées à la marche
Inscriptions sur place
Tarifs
3€/adulte
1.50€/enfant
Contact :
Office de Tourisme 02 40 88 00 87 .
sous les ombrières allée du brivet Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rando crêpes à Pont-Château Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
À voir aussi à Pontchâteau (Loire-Atlantique)
- Concert flûte traversière Médiathèque Pontchâteau 10 juin 2026
- Jeux pontchâtelains sport entreprises Pontchâteau 11 juin 2026
- Braderies du Secours Populaire Pontchâteau 13 juin 2026
- Conférences université permanente Salle du Carré d’argent Pontchâteau 16 juin 2026
- Braderie des commerçants Pontchâteau 20 juin 2026