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Rando crêpes à Pont-Château sous les ombrières Pontchâteau

Rando crêpes à Pont-Château sous les ombrières Pontchâteau mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : sous les ombrières

Adresse : allée du brivet

Ville : 44160 Pontchâteau

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Pontchâteau

Rando crêpes à Pont-Château

sous les ombrières allée du brivet Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:30:00
fin : 2026-07-01 19:30:00

Date(s) :
2026-07-01

Rando de 7 à 8 km 
RDV à 19h30 allée du Brivet, sous les Ombrières Départ à 20h00
A la fin de la rando, 2 crêpes et boisson vous seront offertes. 
Chiens non admis, circuit non accessible en poussette
Chaussures adaptées à la marche
Inscriptions sur place

Tarifs
3€/adulte
1.50€/enfant 

Contact :
Office de Tourisme 02 40 88 00 87   .

sous les ombrières allée du brivet Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Rando crêpes à Pont-Château Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44

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