Informations pratiques

Sète

13E RAPIDE D’ÉCHECS DE LA SAINT-LOUIS

134 quai des moulins Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

2 tournois d’échecs en fonction de votre élo. Le tournoi plus de 1500 élo est ouvert à tous les licenciés.

Paiement via hello asso ou sur place.

Préinscription en ligne http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=72620

Buvette sur place. .

134 quai des moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

L’événement 13E RAPIDE D’ÉCHECS DE LA SAINT-LOUIS Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau