13E RAPIDE D’ÉCHECS DE LA SAINT-LOUIS Sète
samedi 22 août 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
13E RAPIDE D’ÉCHECS DE LA SAINT-LOUIS
134 quai des moulins Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
2 tournois d’échecs en fonction de votre élo. Le tournoi plus de 1500 élo est ouvert à tous les licenciés.
Paiement via hello asso ou sur place.
Préinscription en ligne http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=72620
Buvette sur place. .
134 quai des moulins Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement 13E RAPIDE D’ÉCHECS DE LA SAINT-LOUIS Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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