Aubagne

13e Trail de la Font de Mai

Dimanche 3 mai 2026. Chemin de Font de Mai Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Venez défier les sentiers du Garlaban lors du Trail de la Font de Mai, un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la course en montagne.Sportifs

Trois parcours différents, chacun adapté à différents niveaux et catégories d’âge



10KM 450D+ Trail du Bec Cornu

Idéal pour les coureurs à partir de la catégorie junior. Avec 450 mètres de dénivelé positif, il offre un bon défi tout en restant accessible. C’est parfait pour ceux qui veulent se lancer dans le trail sans se sentir submergés, ou bien pour ceux qui recherchent un format court et explosif !



28KM et 1700D+ Trail de la Croix de Garlaban

Pour les coureurs plus expérimentés, à partir de la catégorie espoir, ce parcours est un véritable défi. Avec 1700 mètres de dénivelé positif, il mettra à l’épreuve votre endurance et votre technique. Les paysages sont à couper le souffle, et chaque montée est récompensée par des vues panoramiques incroyables.

8,5KM 320D+ Randonnées des Barres de Saint Esprit

Accessible à tous, est parfaite pour ceux qui veulent profiter de la nature. Avec 320 mètres de dénivelé positif, elle offre un bon équilibre entre effort et plaisir. .

Chemin de Font de Mai Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 45 00 69 81

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English :

Come and challenge the trails of the Garlaban at the Trail de la Font de Mai, a not-to-be-missed event for mountain runners.

L’événement 13e Trail de la Font de Mai Aubagne a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile