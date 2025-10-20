13ème brocante, un jour de chine Apremont-sur-Allier
13ème brocante, un jour de chine Apremont-sur-Allier dimanche 28 juin 2026.
13ème brocante, un jour de chine
Apremont-sur-Allier Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Une Vraie brocante qui accueille une soixantaine d’exposants professionnels et quelques particuliers sur le site préservé des bords d’Allier.
Apremont-sur-Allier 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 40 17
English :
A real flea market with some sixty professional exhibitors and a few private individuals on the unspoilt site on the banks of the Allier.
