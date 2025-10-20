13ème brocante, un jour de chine

Apremont-sur-Allier Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Une Vraie brocante qui accueille une soixantaine d’exposants professionnels et quelques particuliers sur le site préservé des bords d’Allier.

Apremont-sur-Allier 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 40 17

English :

A real flea market with some sixty professional exhibitors and a few private individuals on the unspoilt site on the banks of the Allier.

