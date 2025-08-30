Nocturne à la Bougie

32 rue Madame Eugène Schneider Apremont-sur-Allier Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:30:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

C’est un rendez-vous annuel. Les visiteurs vont évoluer à travers le jardin à la douce lumière du crépuscule, des bougies et de grandes torches.

Les pique-niques sont exceptionnellement autorisés le soir de la nocturne. 12 .

32 rue Madame Eugène Schneider Apremont-sur-Allier 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 55 06

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English :

It’s an annual event. Visitors will move through the garden in the soft light of twilight, candles and large torches.

L’événement Nocturne à la Bougie Apremont-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Loire en Berry