24ème Fête des plantes d’Apremont-sur-Allier

Apremont-sur-Allier Cher

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

2026-05-16

24ème édition de la Fête de Plantes d’Apremont-sur-Allier pour tous les amateurs de plantes et de jardins.

Un week-end en l’honneur des jardins dans un des Plus Beaux Villages de France plus de 70 exposants pépiniéristes producteurs, tout l’art du jardin, la déco et les produits à base de plantes sur les pelouses des bords d’Allier. Restauration sur place 1 .

Apremont-sur-Allier 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 55 06 secretariat@mairieapremontsurallier.fr

English :

23rd edition of the Apremont-sur-Allier Plant Festival for all plant and garden lovers.

24ème Fête des plantes d'Apremont-sur-Allier Apremont-sur-Allier