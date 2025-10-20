24ème Fête des plantes d’Apremont-sur-Allier Apremont-sur-Allier
24ème Fête des plantes d’Apremont-sur-Allier Apremont-sur-Allier samedi 16 mai 2026.
24ème Fête des plantes d’Apremont-sur-Allier
Apremont-sur-Allier Cher
Tarif : 1 – 1 – EUR
1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
24ème édition de la Fête de Plantes d’Apremont-sur-Allier pour tous les amateurs de plantes et de jardins.
Un week-end en l’honneur des jardins dans un des Plus Beaux Villages de France plus de 70 exposants pépiniéristes producteurs, tout l’art du jardin, la déco et les produits à base de plantes sur les pelouses des bords d’Allier. Restauration sur place 1 .
Apremont-sur-Allier 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 55 06 secretariat@mairieapremontsurallier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
23rd edition of the Apremont-sur-Allier Plant Festival for all plant and garden lovers.
L’événement 24ème Fête des plantes d’Apremont-sur-Allier Apremont-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Loire en Berry