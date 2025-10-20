2ème Festival de théâtre au fil de l’eau Apremont-sur-Allier
2ème Festival de théâtre au fil de l’eau
Promenade des bords d’Allier Apremont-sur-Allier Cher
Théâtre sur l’eau deux soirées d’exception à bord d’une gabare en scène flottante !
Theater on the water: two exceptional evenings aboard a floating stage gabare!
