2ème Festival de théâtre au fil de l’eau Apremont-sur-Allier

2ème Festival de théâtre au fil de l’eau

Promenade des bords d’Allier Apremont-sur-Allier Cher

Théâtre sur l’eau deux soirées d’exception à bord d’une gabare en scène flottante !

Promenade des bords d’Allier Apremont-sur-Allier 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 40 17

English :

Theater on the water: two exceptional evenings aboard a floating stage gabare!

