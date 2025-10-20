13ème Fête d’Automne Vin, gastronomie et plantes d’automne Apremont-sur-Allier

13ème Fête d’Automne Vin, gastronomie et plantes d’automne

Promenade des bords d’Allier Apremont-sur-Allier Cher

Sur les bords d’Allier, rencontre avec les pépiniéristes, producteurs de fruitiers et de légumes, avec les viticulteurs et avec tous les produits gourmands pour préparer l’hiver.

Le rendez-vous des jardiniers et des gastronomes : plus de 60 pépiniéristes producteurs, de viticulteurs, d’artisans de la gastronomie. Une promenade fleurie et gourmande dans un des plus beaux villages de France .

Entrée 1€.

Restauration sur place. 1 .

Promenade des bords d’Allier Apremont-sur-Allier 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 40 17 secretariat@mairieapremontsurallier.fr

English :

On the banks of the Allier, meet nurserymen, fruit and vegetable growers, winegrowers and all the gourmet products to prepare for winter.

