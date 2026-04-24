13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE Sous le merisier La Salvetat-sur-Agout

La Salvetat-sur-Agout

13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE

Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Origines pour redonner son importance au vivant et au passé qui nous unit.

Durant 4 jours et à travers des lectures, des concerts, des danses, des expositions, du cinéma, des rencontres, des conférences, déambulations…

samedi 15 août

11h00 Déambulation poétique avec le Quartier Haut, tournée du facteur poétique Dominique Angelvy

10h00 à 19h00 Salon des éditeurs et auteurs salle des fêtes

10h00 à 12h00 Atelier d’écriture avec Mélanie Leblanc salle Redoundel

11h00 rencontre avec la poète taiwanaise chen Hsiu-Chen sous le merisier

12h30 Repas gourmand avec Saveurs du Pérou

14h30 à 15h30 Conférence l’origine des rêves avec Jean-Michel Gossend sous le merisier

16h00 à 17h00 Rencontre avec Sophie Swaton l’oeil du jaguar sous le merisier

17h30 à 18h30 Table ronde Origines de la parole poétique sous le merisier

19h30 Repas Saveurs du Pérou

21h00 Film Le bruit du temps de Wim Wenders .

Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com

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English :

Origins: restoring the importance of the living and the past that unites us.

For 4 days, through readings, concerts, dances, exhibitions, cinema, meetings, conferences, walks…

L’événement 13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 ADT34