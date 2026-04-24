13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE Sous le merisier La Salvetat-sur-Agout
13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE Sous le merisier La Salvetat-sur-Agout samedi 15 août 2026.
La Salvetat-sur-Agout
13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE
Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Origines pour redonner son importance au vivant et au passé qui nous unit.
Durant 4 jours et à travers des lectures, des concerts, des danses, des expositions, du cinéma, des rencontres, des conférences, déambulations…
samedi 15 août
11h00 Déambulation poétique avec le Quartier Haut, tournée du facteur poétique Dominique Angelvy
10h00 à 19h00 Salon des éditeurs et auteurs salle des fêtes
10h00 à 12h00 Atelier d’écriture avec Mélanie Leblanc salle Redoundel
11h00 rencontre avec la poète taiwanaise chen Hsiu-Chen sous le merisier
12h30 Repas gourmand avec Saveurs du Pérou
14h30 à 15h30 Conférence l’origine des rêves avec Jean-Michel Gossend sous le merisier
16h00 à 17h00 Rencontre avec Sophie Swaton l’oeil du jaguar sous le merisier
17h30 à 18h30 Table ronde Origines de la parole poétique sous le merisier
19h30 Repas Saveurs du Pérou
21h00 Film Le bruit du temps de Wim Wenders .
Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com
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English :
Origins: restoring the importance of the living and the past that unites us.
For 4 days, through readings, concerts, dances, exhibitions, cinema, meetings, conferences, walks…
L’événement 13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 ADT34
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