13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE Sous le merisier La Salvetat-sur-Agout

La Salvetat-sur-Agout

13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE

Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Origines pour redonner son importance au vivant et au passé qui nous unit.

Durant 4 jours et à travers des lectures, des concerts, des danses, des expositions, du cinéma, des rencontres, des conférences, déambulations…

dimanche 16 août

8h30 Petit déj autour du film de Wim Wenders Café le Balcon

10h00 à 18h00 Salon des éditeurs et auteurs salle des fêtes

10h00 à 12h00 Atelier animiste la danse des 5 éléments Sabah Rahmani au bord de l’Agoût stade

10h00 à 12h00 Atelier d’écriture Laura Lutard salle Redoundel

11h00 Lecture musicale à la Dounarié Territoires chamaniques de Kenneth White et lu par le comédien Patrick Vendrin musique Toussaint Guerre Centre historique

12h00 Hommage à Jacques Brémond 50 ans d’édition de poésie par Michaël Glük sous le merisier

12h30 Repas gourmand avec Saveurs du Pérou

14h00 à 15h00 Lectures (en chinois de Taïwan) des poèmes de Chen Hsiu-Chen traduits et lus par Elisabeth Guyon Spennato sous le merisier

15h30 à 16h30 Lecture et rencontre avec Sabah Rahmani anthropologue sous le merisier

17h00 à 18h00 Scène ouverte sous le merisier

18h30 Déambulation avec le Duo claquettes Hupakoùô

19h15 Danse sur le pont avec Duo claquettes Hupakoùô Pont St Etienne de Cavall

19h45 à 20h45 Pause apéro

21h Concert violon solo avec Aisha Orazbayeva chapelle St Etienne de Cavall .

Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com

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English :

Origins: restoring the importance of the living and the past that unites us.

For 4 days, through readings, concerts, dances, exhibitions, cinema, meetings, conferences, walks…

L’événement 13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 ADT34