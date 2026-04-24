13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE Sous le merisier La Salvetat-sur-Agout
13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE Sous le merisier La Salvetat-sur-Agout dimanche 16 août 2026.
La Salvetat-sur-Agout
13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE
Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Origines pour redonner son importance au vivant et au passé qui nous unit.
Durant 4 jours et à travers des lectures, des concerts, des danses, des expositions, du cinéma, des rencontres, des conférences, déambulations…
dimanche 16 août
8h30 Petit déj autour du film de Wim Wenders Café le Balcon
10h00 à 18h00 Salon des éditeurs et auteurs salle des fêtes
10h00 à 12h00 Atelier animiste la danse des 5 éléments Sabah Rahmani au bord de l’Agoût stade
10h00 à 12h00 Atelier d’écriture Laura Lutard salle Redoundel
11h00 Lecture musicale à la Dounarié Territoires chamaniques de Kenneth White et lu par le comédien Patrick Vendrin musique Toussaint Guerre Centre historique
12h00 Hommage à Jacques Brémond 50 ans d’édition de poésie par Michaël Glük sous le merisier
12h30 Repas gourmand avec Saveurs du Pérou
14h00 à 15h00 Lectures (en chinois de Taïwan) des poèmes de Chen Hsiu-Chen traduits et lus par Elisabeth Guyon Spennato sous le merisier
15h30 à 16h30 Lecture et rencontre avec Sabah Rahmani anthropologue sous le merisier
17h00 à 18h00 Scène ouverte sous le merisier
18h30 Déambulation avec le Duo claquettes Hupakoùô
19h15 Danse sur le pont avec Duo claquettes Hupakoùô Pont St Etienne de Cavall
19h45 à 20h45 Pause apéro
21h Concert violon solo avec Aisha Orazbayeva chapelle St Etienne de Cavall .
Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com
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English :
Origins: restoring the importance of the living and the past that unites us.
For 4 days, through readings, concerts, dances, exhibitions, cinema, meetings, conferences, walks…
L’événement 13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 ADT34
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