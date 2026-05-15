13émé Marathon vidéo Micro-Folie d’Apt Apt

Apt

13émé Marathon vidéo

Micro-Folie d’Apt Les Romarins, Rue Cély Apt Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 18:00:00

fin : 2026-06-17 20:00:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-06-17

Le Marathon Vidéo passe à l’heure d’été !

Les 13-14 juin 2026 48h pour écrire, tourner et monter un court métrage de 3 min sur thème imposé.

Nombreux prix à gagner, jury de pros. Relevez le défi !

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Micro-Folie d’Apt Les Romarins, Rue Cély Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur assofcapa@gmail.com

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English :

The Video Marathon goes summer time!

June 13-14, 2026: 48 hours to write, shoot and edit a 3-minute short film on a set theme.

Numerous prizes to be won, professional jury. Take up the challenge!

L’événement 13émé Marathon vidéo Apt a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon