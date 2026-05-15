13émé Marathon vidéo Micro-Folie d’Apt Apt
13émé Marathon vidéo Micro-Folie d’Apt Apt lundi 1 juin 2026.
Apt
13émé Marathon vidéo
Micro-Folie d’Apt Les Romarins, Rue Cély Apt Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 18:00:00
fin : 2026-06-17 20:00:00
Date(s) :
2026-06-01 2026-06-17
Le Marathon Vidéo passe à l’heure d’été !
Les 13-14 juin 2026 48h pour écrire, tourner et monter un court métrage de 3 min sur thème imposé.
Nombreux prix à gagner, jury de pros. Relevez le défi !
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Micro-Folie d’Apt Les Romarins, Rue Cély Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur assofcapa@gmail.com
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English :
The Video Marathon goes summer time!
June 13-14, 2026: 48 hours to write, shoot and edit a 3-minute short film on a set theme.
Numerous prizes to be won, professional jury. Take up the challenge!
L’événement 13émé Marathon vidéo Apt a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon
À voir aussi à Apt (Vaucluse)
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- Le travail, une aventure humaine : restitution du projet « La classe, l’oeuvre », Musée d’Apt, Apt 23 mai 2026
- Voici l’histoire … (parcours conté), Musée d’Apt, Apt 23 mai 2026
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- Feu d’artifice Parc de loisirs Apt 19 juillet 2026