Voici l’histoire … (parcours conté), Musée d’Apt, Apt

Voici l’histoire … (parcours conté) Samedi 23 mai, 18h30, 20h30 Musée d’Apt Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

A la nuit tombée, dans la pénombre du musée, les objets prennent vie… et la parole. Parcourez les salles et tendez bien l’oreille, petits et grands : ils ont plein d’histoires à vous raconter !

Musée d’Apt 14 Place du Postel, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490749530 http://www.apt.fr/-Les-musees-.html À travers l’histoire de l’époque industrielle, le musée présente les principaux aspects d’une véritable aventure qui, à travers les périodes de prospérité et de crise, continue, depuis le XVIIIe siècle, de façonner l’histoire du pays et la vie de ses habitants. L’activité industrielle du Pays d’Apt se caractérise par la transformation des trois principales ressources naturelles de la région : l’ocre, pour fabriquer les pigments de couleur, l’argile pour les faïences et les céramiques architecturales, les cultures fruitières pour la fabrication des fruits confits.

La collection d’histoire et d’archéologie retrace l’histoire des sociétés humaines en pays d’Apt de la préhistoire au XVIIIe siècle, en suivant deux fils conducteurs : l’histoire de la céramique et de la vie matérielle, ainsi que l’histoire des croyances religieuses et de la vie spirituelle. À côté des collections archéologiques, sont présentés des ex-voto peints, des faïences pharmaceutiques, des donatifs et le mobilier de l’ancien hôpital d’Apt.

A la nuit tombée, dans la pénombre du musée, les objets prennent vie… et la parole. Parcourez les salles et tendez bien l’oreille, petits et grands : ils ont plein d’histoires à vous raconter !

© Musée d’Apt