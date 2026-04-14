Le travail, une aventure humaine, Musée d’Apt, Apt
Le travail, une aventure humaine, Musée d’Apt, Apt samedi 23 mai 2026.
Le travail, une aventure humaine Samedi 23 mai, 17h00 Musée d’Apt Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
L’objectif de ce projet est de valoriser l’histoire humaine et sociale des femmes et des hommes qui ont travaillé dans les industries aptésiennes entre le milieu du XIXe siècle et le début de la Première Guerre mondiale. Deux aspects d’une même histoire seront évoqués : la réalité du monde ouvrier d’une part et ses représentations, entre authenticité et idéologie, d’autre part. Deux séances d’atelier d’écriture animés par Sabine Tamisier, autrice et dramaturge, permettront aux élèves une approche sensible du sujet, de mener une réflexion sur la notion de travail hier et aujourd’hui, tout en laissant sa place à l’imaginaire et à la créativité. Elles seront suivies de deux séances de lecture à voix haute afin de pouvoir présenter les textes produits devant l’ensemble des élèves participants et leur famille. Cette restitution sera filmée et diffusée lors de la Nuit des musées.
Musée d’Apt 14 place du Postel 84400 Apt Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490749530 https://www.apt.fr/Le-Musee-de-l-Aventure.html https://www.facebook.com/museeapt;https://www.instagram.com/museeapt/ Les collections du Musée d’Apt retracent l’histoire des sociétés humaines de la Préhistoire à nos jours. Installé dans l’ancienne usine de fruits confits Marliagues, l’ancien musée de l’aventure Industrielle se transforme progressivement et intègre une partie des collections de l’ancien musée d’histoire et d’archéologie.
Après l’ouverture de l’Annexe Apta Julia, qui rassemble les
pièces phares de l’Antiquité, le musée réaménage sa salle d’introduction pour présenter l’histoire des différentes occupations du territoire, depuis la Préhistoire jusqu’à l’ère industrielle.
Le reste du parcours permanent met en lumière l’aventure humaine et industrielle du Pays d’Apt, du XVIIIe siècle à nos jours, à travers les trois principales industries locales : les fruits confits, l’ocre et les faïences fines. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
La classe, l’œuvre !
© Musée d’Apt
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