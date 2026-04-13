Le travail, une aventure humaine : restitution du projet « La classe, l’oeuvre », Musée d’Apt, Apt

Le travail, une aventure humaine : restitution du projet « La classe, l’oeuvre » Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’Apt Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Restitution vidéo des travaux d’écriture et de lecture à voix haute réalisés par les élèves de CM1/CM2 de l’école St-Exupéry d’Apt autour de la thématique « Le travail, une aventure humaine ».

L’objectif de ce projet est de valoriser l’histoire humaine et sociale des femmes et des hommes qui ont travaillé dans les industries aptésiennes entre le milieu du XIXe siècle et le début de la Première Guerre mondiale. Deux aspects d’une même histoire seront évoqués : la réalité du monde ouvrier d’une part et ses représentations, entre authenticité et idéologie, d’autre part. Deux séances d’atelier d’écriture animés par Sabine Tamisier, autrice et dramaturge, ont permis aux élèves une approche sensible du sujet, de mener une réflexion sur la notion de travail hier et aujourd’hui, tout en laissant sa place à l’imaginaire et à la créativité. Elles ont été suivies de deux séances de lecture à voix haute afin de pouvoir présenter les textes produits devant l’ensemble des élèves participants et leur famille. Cette restitution filmée sera diffusée lors de la Nuit des musées.

Musée d’Apt 14 Place du Postel, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490749530 http://www.apt.fr/-Les-musees-.html À travers l’histoire de l’époque industrielle, le musée présente les principaux aspects d’une véritable aventure qui, à travers les périodes de prospérité et de crise, continue, depuis le XVIIIe siècle, de façonner l’histoire du pays et la vie de ses habitants. L’activité industrielle du Pays d’Apt se caractérise par la transformation des trois principales ressources naturelles de la région : l’ocre, pour fabriquer les pigments de couleur, l’argile pour les faïences et les céramiques architecturales, les cultures fruitières pour la fabrication des fruits confits.

La collection d’histoire et d’archéologie retrace l’histoire des sociétés humaines en pays d’Apt de la préhistoire au XVIIIe siècle, en suivant deux fils conducteurs : l’histoire de la céramique et de la vie matérielle, ainsi que l’histoire des croyances religieuses et de la vie spirituelle. À côté des collections archéologiques, sont présentés des ex-voto peints, des faïences pharmaceutiques, des donatifs et le mobilier de l’ancien hôpital d’Apt.

Restitution vidéo des travaux d’écriture et de lecture à voix haute réalisés par les élèves de CM1/CM2 de l’école St-Exupéry d’Apt autour de la thématique « Le travail, une aventure humaine ».

© Collection particulière