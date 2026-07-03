Informations pratiques

Mers-les-Bains

13ème Randonnée VTT et pédestre de l’UC Verescence

Avenue Pierre et Marie Curie Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Randonnée VTT 25 40 Km

Marche 10 Km

Randonnée VTT 25 40 Km

Marche 10 Km .

Avenue Pierre et Marie Curie Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 16 43 74 87 desprezpascal11@gmail.com

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English :

Mountain Biking: 25–40 km

Hiking: 10 km

L’événement 13ème Randonnée VTT et pédestre de l’UC Verescence Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS