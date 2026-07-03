13ème Randonnée VTT et pédestre de l’UC Verescence Mers-les-Bains
dimanche 15 novembre 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
13ème Randonnée VTT et pédestre de l’UC Verescence
Avenue Pierre et Marie Curie Mers-les-Bains Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Randonnée VTT 25 40 Km
Marche 10 Km
Randonnée VTT 25 40 Km
Marche 10 Km .
Avenue Pierre et Marie Curie Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 16 43 74 87 desprezpascal11@gmail.com
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English :
Mountain Biking: 25–40 km
Hiking: 10 km
L’événement 13ème Randonnée VTT et pédestre de l’UC Verescence Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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