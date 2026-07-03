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AGENDA · Mers-les-Bains

13ème Randonnée VTT et pédestre de l’UC Verescence Mers-les-Bains

dimanche 15 novembre 2026 · Mers-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Adresse
Avenue Pierre et Marie Curie
Ville
80350 Mers-les-Bains
Département
Somme
Tarif

Mers-les-Bains

13ème Randonnée VTT et pédestre de l’UC Verescence

Avenue Pierre et Marie Curie Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-15

Randonnée VTT 25 40 Km
Marche 10 Km
Randonnée VTT 25 40 Km
Marche 10 Km   .

Avenue Pierre et Marie Curie Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 16 43 74 87  desprezpascal11@gmail.com

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English :

Mountain Biking: 25–40 km
Hiking: 10 km

L’événement 13ème Randonnée VTT et pédestre de l’UC Verescence Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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