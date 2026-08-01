AGENDA · Sète
13ÈME TOURNOI D’ECHECS DE LA SAINT-LOUIS Sète
samedi 22 août 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
13ÈME TOURNOI D’ECHECS DE LA SAINT-LOUIS
134 quai des moulins Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le 22 août 2026 à partir de 8h45 le Club d’Echecs de Sète organise un tournoi pour tous niveaux. .
134 quai des moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 70 48 74 67
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English :
L’événement 13ÈME TOURNOI D’ECHECS DE LA SAINT-LOUIS Sète a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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