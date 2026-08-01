Informations pratiques

Sète

13ÈME TOURNOI D’ECHECS DE LA SAINT-LOUIS

134 quai des moulins Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le 22 août 2026 à partir de 8h45 le Club d’Echecs de Sète organise un tournoi pour tous niveaux. .

134 quai des moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 70 48 74 67

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English :

L’événement 13ÈME TOURNOI D’ECHECS DE LA SAINT-LOUIS Sète a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau