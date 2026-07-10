AGENDA · Sète
Concert à Sète : Vivaldi x Bach x Piazzolla Eglise St-Pierre Sète
jeudi 20 août 2026 · Eglise St-Pierre · Sète
Informations pratiques
Concert à Sète : Vivaldi x Bach x Piazzolla Eglise St-Pierre Sète Jeudi 20 août, 19h00
Vivez un concert unique à Sète avec les virtuoses de Musicâme France. Découvrez le programme et achetez vos billets en ligne dès maintenant.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-20T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-20T20:15:00.000+02:00
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Eglise St-Pierre 6 Rue du 14 Juillet 34200 Sète Sète
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