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Concert à Sète : Vivaldi x Bach x Piazzolla Eglise St-Pierre Sète

jeudi 20 août 2026 · Eglise St-Pierre · Sète

Concert à Sète : Vivaldi x Bach x Piazzolla Eglise St-Pierre Sète

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Eglise St-Pierre
Adresse
6 Rue du 14 Juillet 34200 Sète
Ville
Sète

Concert à Sète : Vivaldi x Bach x Piazzolla Eglise St-Pierre Sète Jeudi 20 août, 19h00

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-20T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-20T20:15:00.000+02:00

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Eglise St-Pierre 6 Rue du 14 Juillet 34200 Sète Sète


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