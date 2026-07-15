CONCERT RAVEL, DEBUSSY, VIVALDI, CANTEMIR, MOZART, BACH, DOPPLER, PIAZZOLLA Sète
jeudi 20 août 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
CONCERT RAVEL, DEBUSSY, VIVALDI, CANTEMIR, MOZART, BACH, DOPPLER, PIAZZOLLA
6 Rue du 14 Juillet Sète Hérault
Tarif : 30 – 30 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Vivez un concert unique à Sète avec les virtuoses de Musicâme France. Découvrez le programme et achetez vos billets en ligne dès maintenant. .
6 Rue du 14 Juillet Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 49 97 97 08 musicame.france@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement CONCERT RAVEL, DEBUSSY, VIVALDI, CANTEMIR, MOZART, BACH, DOPPLER, PIAZZOLLA Sète a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Sète (Hérault)
- FESTIVAL JAZZ À SÈTE 2026 Sète 15 juillet 2026
- ALLIVM + HYL EN CONCERT Sète 15 juillet 2026
- JEUX ET PILATES Sète 16 juillet 2026
- MARCHÉ DE PRODUCTEURS Sète 16 juillet 2026
- CONCERT UNE AUTRE ROUTE QU’EUX Sète 17 juillet 2026