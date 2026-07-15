Informations pratiques

Sète

CONCERT RAVEL, DEBUSSY, VIVALDI, CANTEMIR, MOZART, BACH, DOPPLER, PIAZZOLLA

6 Rue du 14 Juillet Sète Hérault

Tarif : 30 – 30 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Vivez un concert unique à Sète avec les virtuoses de Musicâme France. Découvrez le programme et achetez vos billets en ligne dès maintenant. .

6 Rue du 14 Juillet Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 49 97 97 08 musicame.france@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CONCERT RAVEL, DEBUSSY, VIVALDI, CANTEMIR, MOZART, BACH, DOPPLER, PIAZZOLLA Sète a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau