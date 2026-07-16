Concert à Sète : Vivaldi x Bach x Piazzolla, Eglise St-Pierre, Sète

Informations pratiques

Concert à Sète : Vivaldi x Bach x Piazzolla Jeudi 20 août, 19h00 Eglise St-Pierre Hérault

Prestige 30€ ; Essentiel 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T19:00:00+02:00 – 2026-08-20T20:15:00+02:00

Fin : 2026-08-20T19:00:00+02:00 – 2026-08-20T20:15:00+02:00

L’Ensemble Musicâme France vous a préparé un programme pour une merveilleuse soirée musicale d’été dans la sublime Église Saint-Pierre de Sète ! Venez vivre un concert de musique classique exceptionnel porté par six musiciens talentueux, une soirée qui s’annonce inoubliable !

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Programme:

A. Piazzolla : Otoño Porteño

J.S. Bach : Concerto brandebourgeois n° 5 – Allegro

A. Vivaldi : Concerto pour flûte en sol mineur « La Notte »

A. Piazzolla : Adiós Nonino

A. Piazzolla : Histoire du Tango – Café 1930 & Night Club 1960

J.S. Bach / Reinhardt : Allegro du Concerto pour deux violons en ré mineur (version jazz)

A. Piazzolla : Escualo

C.P.E. Bach : Concerto pour flûte en la majeur – Allegro assai

A. Piazzolla : La muerte del ángel

A. Vivaldi : Les Quatre Saisons – « L’Été » : Finale (Presto)

Ensemble Musicâme France

Flûtes Issam Garfi ; Accordéon : Sébastien Mazoyer ; Violon-solo Valentin Seignez-Bacquet, 2nd violon Dali Feng ; Alto Magali Demesse ; Violoncelle Xavier Chatillon

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Eglise St-Pierre 6 Rue du 14 Juillet 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-sete-musicamefrance/ »}]

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Musicâme France Production