Informations pratiques

Sète

FÊTES DE LA SAINT-LOUIS 2026

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-19

Joutes, hommages, animations musicales… c’est toute l’histoire de l’île singulière qui sera à l’honneur pendant six jours.

Un rendez-vous historique et incontournable à Sète

Chaque année au mois d’août, la ville de Sète célèbre ses racines et ses traditions avec les Fêtes de la Saint Louis. En 2026, la fête se tiendra du mercredi 19 août au mardi 25 août 2026, marquant la 282ᵉ édition depuis la création du port en 1666. Cet événement attire des milliers de visiteurs venus assister aux joutes nautiques et profiter d’un programme riche en animations.

Pendant une semaine, le cœur de la ville s’anime au rythme des spectacles, concerts, expositions et tournois. Voici les grands temps forts du Programme Saint Louis 2026

– Tournois de joutes des plus jeunes aux plus expérimentés, avec notamment le Grand tournoi des poids lourds le lundi 24 août.

– Animations pour les familles ateliers, spectacles de rue et animations ludiques pour les enfants.

Événements sportifs Concours de boules, grand tournoi de tennis, traversée de Sète à la nage, tournoi des boules carrées.

– Concerts et spectacles chaque soir, des artistes et groupes animent les places et quais de la ville.

– Bodégas et soirées festives ambiance musicale, DJ, performers et convivialité garantie.

– Feux d’artifice un final spectaculaire qui embrase le ciel sétois.

– Les joutes nautiques au cœur de la tradition sétoise

Impossible de parler des Fêtes de la Saint Louis à Sète sans évoquer les joutes nautiques. Symbole de la ville, elles se déroulent dans le cadre majestueux du Cadre Royal. Les tournois mettent en scène des jouteurs de tout âge, des plus jeunes aux vétérans, dans une ambiance unique où sport, tradition et ferveur populaire se rencontrent.

Animations, concerts et spectacles pendant la Saint Louis 2026

– Une ambiance festive pour tous les âges

Les Fêtes Saint Louis 2026 ne se limitent pas aux joutes. La ville entière vibre au rythme des concerts, spectacles de rue, expositions et animations culturelles. Les bodégas installées autour des quais offrent un cadre idéal pour partager un verre entre amis et profiter de l’ambiance estivale jusqu’au bout de la nuit.

Infos pratiques sur les Fêtes Saint Louis 2026

– Dates du 19 au 25 août 2026

– Lieu centre-ville de Sète Cadre Royal et alentours

– Entrée accès libre à la plupart des animations

– Accès parkings à proximité, navettes et transports en commun renforcés .

Sète 34200 Hérault Occitanie contact@archipel-thau.com

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English : FÊTES DE LA SAINT-LOUIS 2026

Jousts, tributes, musical entertainment… the whole history of this singular island will be in the spotlight for six days.

L’événement FÊTES DE LA SAINT-LOUIS 2026 Sète a été mis à jour le 2026-07-06 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE