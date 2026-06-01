Sète

CINÉ-CONCERT

Sète Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

ORIZON Harmonica & Cuatro Cubano fait son cinéma !Un ciné-concert original et immersif autour des plus grandes musiques de films.Entre harmonica, cuatro vénézuélien et projections visuelles, le duo ORIZON revisite en acoustique des thèmes cultes du cinéma dans une ambiance road movie, entre émotion, action et frissons.De James Bond au Parrain, en passant par Le Professionnel, Ghost ou Les 7 Mercenaires… un voyage musical et cinématographique unique. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13

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English :

L’événement CINÉ-CONCERT Sète a été mis à jour le 2026-05-30 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE