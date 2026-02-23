14 MAR Concert Wallaby’s

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Groupe de musique bien dans ses baskets ! Variété Française et Anglo-saxonne des années 60′ à nos jours. .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 14 MAR Concert Wallaby’s Chauffailles a été mis à jour le 2026-02-23 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais