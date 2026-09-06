AGENDA · Montpellier
14° Vinyl Pop-Up Market de Montpellier Halle Tropisme Montpellier
dimanche 29 novembre 2026 · Halle Tropisme · Montpellier
Informations pratiques
14° Vinyl Pop-Up Market de Montpellier Halle Tropisme Montpellier Dimanche 29 novembre, 10h00
Dimanche 29 Novembre, de 10h à 18h, la Halle Tropisme accueille le 14° Vinyl Pop-Up Market de Montpellier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-29T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-29T18:00:00.000+01:00
1
Halle Tropisme 121 rue fontcouverte Montpellier
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Montpellier
- FOOTBALL MHSC VS PAU Montpellier 11 septembre 2026
- CONCERT DE RENTRÉE BRAHMS • TANAKA • MOZART Montpellier 11 septembre 2026
- FESTIVAL DE FILMS FULL DÔME Montpellier 11 septembre 2026
- CANDLELIGHT DISNEY CHANSONS D’AMOUR Montpellier 11 septembre 2026
- SAHRAVANE SOUAD ASLA, OMAR SOSA & LEMMA Montpellier 12 septembre 2026