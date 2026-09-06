Informations pratiques

14° Vinyl Pop-Up Market de Montpellier Halle Tropisme Montpellier Dimanche 29 novembre, 10h00

Dimanche 29 Novembre, de 10h à 18h, la Halle Tropisme accueille le 14° Vinyl Pop-Up Market de Montpellier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-29T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-29T18:00:00.000+01:00

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Halle Tropisme 121 rue fontcouverte Montpellier



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