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14° Vinyl Pop-Up Market de Montpellier Halle Tropisme Montpellier

dimanche 29 novembre 2026 · Halle Tropisme · Montpellier

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
Halle Tropisme
Adresse
121 rue fontcouverte
Ville
Montpellier

14° Vinyl Pop-Up Market de Montpellier Halle Tropisme Montpellier Dimanche 29 novembre, 10h00

Dimanche 29 Novembre, de 10h à 18h, la Halle Tropisme accueille le 14° Vinyl Pop-Up Market de Montpellier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-29T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-29T18:00:00.000+01:00

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Halle Tropisme 121 rue fontcouverte Montpellier


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