Informations pratiques

Montpellier

THÉÂTRE D’IMPROVISATION AU BULLE DINGUE

12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

MECREDI 9 SEPTEMBRE 2026: Toujours dans le cadre de la 10ème édition du BEER LOVE Festival session de Théâtre d’Improvisation sur le thème du bar et de la bière !

MECREDI 9 SEPTEMBRE 2026: Toujours dans le cadre de la 10ème édition du BEER LOVE Festival session de Théâtre d’Improvisation sur le thème du bar et de la bière ! .

12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 85 45 32 57

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English :

WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026: As part of the 10th edition of the BEER LOVE Festival, an improvisational theater session on the theme of bars and beer!

L’événement THÉÂTRE D’IMPROVISATION AU BULLE DINGUE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER