THÉÂTRE D’IMPROVISATION AU BULLE DINGUE Montpellier
mercredi 9 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
THÉÂTRE D’IMPROVISATION AU BULLE DINGUE
12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
MECREDI 9 SEPTEMBRE 2026: Toujours dans le cadre de la 10ème édition du BEER LOVE Festival session de Théâtre d’Improvisation sur le thème du bar et de la bière !
MECREDI 9 SEPTEMBRE 2026: Toujours dans le cadre de la 10ème édition du BEER LOVE Festival session de Théâtre d’Improvisation sur le thème du bar et de la bière ! .
12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 85 45 32 57
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English :
WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026: As part of the 10th edition of the BEER LOVE Festival, an improvisational theater session on the theme of bars and beer!
L’événement THÉÂTRE D’IMPROVISATION AU BULLE DINGUE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER
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