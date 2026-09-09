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AGENDA · Montpellier

THÉÂTRE D’IMPROVISATION AU BULLE DINGUE Montpellier

mercredi 9 septembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Adresse
12 Rue du Pila Saint Gély
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

THÉÂTRE D’IMPROVISATION AU BULLE DINGUE

12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

MECREDI 9 SEPTEMBRE 2026: Toujours dans le cadre de la 10ème édition du BEER LOVE Festival session de Théâtre d’Improvisation sur le thème du bar et de la bière !
MECREDI 9 SEPTEMBRE 2026: Toujours dans le cadre de la 10ème édition du BEER LOVE Festival session de Théâtre d’Improvisation sur le thème du bar et de la bière !   .

12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 85 45 32 57 

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English :

WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026: As part of the 10th edition of the BEER LOVE Festival, an improvisational theater session on the theme of bars and beer!

L’événement THÉÂTRE D’IMPROVISATION AU BULLE DINGUE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER

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