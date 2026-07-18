Festival Arabesques, Domaine d’O, Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Festival Arabesques 8 – 20 septembre Domaine d’O, Montpellier Hérault

Programmation gratuite (concerts, dj sets…) / programmation payante : tarifs préférentiels, de groupe, jeunes (12-18 ans), enfants (-12 ans), étudiants, professionnels/C.E, offres pass. Nous contacter au 04 99 77 00 ou infos sur festivalarabesques.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T20:00:00+02:00 – 2026-09-08T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Le plus grand festival européen des arts du monde arabe fête ses 21 ans !

Du 8 au 20 septembre 2026 à Montpellier, Arabesques réunit les plus grands noms de la scène arabe et invite le public à un voyage unique aux portes de la Méditerranée.

Au programme : concerts, danse, DJ-sets, cinéma, déambulations d’orchestres traditionnels, contes, littérature, expositions, débats et échanges… Un rendez-vous incontournable entre tradition et création.

Teaser & Line Up : https://youtu.be/4feS-fQhIaw?si=g_bCUQjNjabk-6VG

Domaine d’O, Montpellier 178 Rue de la Carrierasse, 34090 Montpellier Montpellier 34090 Hôpitaux-Facultés Hérault Occitanie +33 (0)4 48 79 89 89 https://www.domainedo.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://festival-arabesques.mapado.com/ »}] [{« data »: {« author »: « UNi’SONS », « cache_age »: 86400, « description »: « u2764ufe0fu200dud83dudd25 LA PROGRAMMATION COMPLu00c8TE D’ARABESQUES 2026 EST Lu00c0 ! u2764ufe0fu200dud83dudd25nnLa 21e u00e9dition du Festival Arabesques se du00e9voile enfin dans toute sa splendeur. Du 8 au 20 septembre, Montpellier accueille le plus grand festival europu00e9en du00e9diu00e9 aux arts du monde arabe : grands noms, pu00e9pites u00e9mergentes, cru00e9ations inu00e9ditesu2026 Musique, dj-set, rencontres littu00e9raires, tables rondes, du00e9ambulations, contes, souk et saveurs d’orients – tout est lu00e0. nnPlus d’excuses pour manquer le rendez-vous. ud83dude09nn ud83cudf9fufe0f Ru00e9servez vos places du00e8s maintenant : [www.festivalarabesques.fr]nnMusique: Yema, Temenik ElectricnVidu00e9o: @loutre.production », « type »: « video », « title »: « TEASER ARABESQUES 2026 u2764ufe0fu200dud83dudd25 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/4feS-fQhIaw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=4feS-fQhIaw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCt2TFV5f8-_hpCEUG6QdauQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Tramway : ligne 1 / Arrêt Malbosc-Domaine d’O

Bus : Ligne 24 / arrêt Galéra

Vélo Un parc à vélos est à votre disposition dans le parc.

Accessibilité Les spectateurs à mobilité réduite peuvent téléphoner au 06 02 18 38 59 le jour de leur venue pour être accueillis personnellement.

Le plus grand festival européen des arts du monde arabe fête ses 21 ans !

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