Montpellier

ARABESQUES

Cinéma Diagonal, Aéroport Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-08

Du 8 au 20 septembre 2026

Arabesques revient à Montpellier avec une programmation audacieuse mêlant musiques du monde, jazz et créations contemporaines.

Du 8 au 20 septembre 2026

Arabesques revient à Montpellier avec une programmation audacieuse mêlant musiques du monde, jazz et créations contemporaines.

Pour sa 21e édition, le festival confirme son rôle de carrefour culturel entre Méditerranée et ailleurs. Concerts, stand-up, expositions et rencontres investiront plusieurs lieux emblématiques, de l’Opéra Comédie au Domaine d’O, en passant par la Halle Tropisme.

Parmi les temps forts l’ouverture avec Oum et Bachar Mar-Khalifé, un hommage à Christophe, des performances hybrides entre traditions et modernité (Imarhan, Ino Casablanca, Sahravane), ainsi qu’une belle place accordée au jazz avec Anouar Brahem. L’humoriste Amine Radi apportera une touche de légèreté.

Le festival se clôturera en beauté avec Yasmine Hamdan et Souad Massi pour un final sous les étoiles.

Sur réservation

Billetterie ouverte .

Cinéma Diagonal, Aéroport Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 77 00 17 contact@festivalarabesques.fr

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English :

September 8-20, 2026

Arabesques returns to Montpellier with an audacious program combining world music, jazz and contemporary creations.

L’événement ARABESQUES Montpellier a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MONTPELLIER