ARABESQUES Montpellier
ARABESQUES Montpellier mardi 8 septembre 2026.
Montpellier
ARABESQUES
Cinéma Diagonal, Aéroport Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-08
Du 8 au 20 septembre 2026
Arabesques revient à Montpellier avec une programmation audacieuse mêlant musiques du monde, jazz et créations contemporaines.
Du 8 au 20 septembre 2026
Arabesques revient à Montpellier avec une programmation audacieuse mêlant musiques du monde, jazz et créations contemporaines.
Pour sa 21e édition, le festival confirme son rôle de carrefour culturel entre Méditerranée et ailleurs. Concerts, stand-up, expositions et rencontres investiront plusieurs lieux emblématiques, de l’Opéra Comédie au Domaine d’O, en passant par la Halle Tropisme.
Parmi les temps forts l’ouverture avec Oum et Bachar Mar-Khalifé, un hommage à Christophe, des performances hybrides entre traditions et modernité (Imarhan, Ino Casablanca, Sahravane), ainsi qu’une belle place accordée au jazz avec Anouar Brahem. L’humoriste Amine Radi apportera une touche de légèreté.
Le festival se clôturera en beauté avec Yasmine Hamdan et Souad Massi pour un final sous les étoiles.
Sur réservation
Billetterie ouverte .
Cinéma Diagonal, Aéroport Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 77 00 17 contact@festivalarabesques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
September 8-20, 2026
Arabesques returns to Montpellier with an audacious program combining world music, jazz and contemporary creations.
L’événement ARABESQUES Montpellier a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- CONCERT JOHANN-SEBASTIAN BACH 8ÈME CONCERT PÂQUES Montpellier 11 avril 2026
- LE CLUB DU DISQUE SUPERTRAMP, BREAKFAST IN AMERICA, Montpellier 11 avril 2026
- STAGE D’INITIATION UKULÉLÉ CLUB Montpellier 11 avril 2026
- STAGE ADULTE PEINTURE LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER Montpellier 11 avril 2026
- BRUNCH ACCOUSTIQUE Montpellier 12 avril 2026