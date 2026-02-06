SALON UNL Montpellier

SALON UNL

Salon professionnel des négociants en levure.

UNL est né en 1958 de la volonté d’une poignée d’hommes qui avaient déjà compris l’intérêt à se regrouper pour être plus performants et présents auprès des artisans boulangers et pâtissiers de leurs régions. Près de 60 ans ont passé. Le groupement a grandi pour atteindre aujourd’hui une quarantaine d’adhérents sur la France, mais le même esprit demeure. Cet esprit de groupe, sain et cohérent repose sur la simplicité, la transparence et le sens du service aux clients. Nos maîtres mots proximité, écoute, réactivité, qualité du produit et des services.

English :

Trade fair for yeast traders.

UNL was born in 1958 from the desire of a handful of men who had already understood the benefits of grouping together in order to be more efficient and present to the artisan bakers and confectioners of their regions. Nearly 60 years have passed since then.

