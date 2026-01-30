1492, un voyage musical Festival La Reverdie 2026 Eglise Notre-Dame Tonnerre

1492, un voyage musical Festival La Reverdie 2026

Eglise Notre-Dame 7bis place Charles de Gaulle Tonnerre Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre du Festival La Reverdie, l’ensemble Obsidienne accompagne le Chœur du Tonnerrois (dirigé par Jack Ferrari), pour un voyage festif, tragique et rêveur à la fois. Sur les traces d’Amerigo Vespucci, et des mélodies du Cancionero de Palacio. Le samedi 20 juin à 20h30 à l’église Notre-Dame de Tonnerre.

Christophe Colomb puis Amerigo Vespucci, en voyage vers les Indes, étaient certainement accompagnés des mélodies festives, rythmées et dansantes du Cancionero de Palacio (1500) ! Cette anthologie offre 458 chansons polyphoniques composées par une pléiade de compositeurs espagnols de la fin du XVème siècle et du tout début XVIème siècle. A défaut de pouvoir redonner voix aux musiques des populations sudaméricaines autochtones (on estime à 90% la population disparue dès l’arrivée des européens, suite aux maladies véhiculées), voici celles qui, peut-être, accompagnèrent les explorateurs qui les rencontrèrent. Obsidienne accompagne le Chœur du Tonnerrois dirigé par Jack Ferrari, pour un voyage musical festif, tragique et rêveur à la fois.

Un concert accueilli par le Chœur du Tonnerrois. .

