Visite du parc du Centre hospitalier de Tonnerre, Centre hospitalier de Tonnerre, Tonnerre

Visite du parc du Centre hospitalier de Tonnerre 6 et 7 juin Centre hospitalier de Tonnerre Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

« Parc arboré où il fait bon se promener »

Visitez librement le parc arboré de l’hôpital de Tonnerre, qui compte des plantes ornementales, aromatiques et des arbres fruitiers comptant des variétés anciennes.

Centre hospitalier de Tonnerre Chemin des Jumeriaux, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Un parking est disponible à proximité.

« Parc arboré où il fait bon se promener »

© CH Tonnerre