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Visite du jardin de La Maison 1800, La Maison 1800, Tonnerre

Visite du jardin de La Maison 1800, La Maison 1800, Tonnerre

Visite du jardin de La Maison 1800, La Maison 1800, Tonnerre samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Maison 1800

Adresse : 58 rue Vaucorbe, 89700 Tonnerre

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite du jardin de La Maison 1800 6 et 7 juin La Maison 1800 Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

« Un jardin, 2 regards, 2 ambiances »
Découvrez ce jardin structuré à la française, à la lisière d’un bois bucolique. Vous pourrez profiter d’une collation lors des visites, d’un brunch de 12h à 14h30 et d’expositions diverses.

La Maison 1800 58 rue Vaucorbe, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté « Un jardin, 2 regards, 2 ambiances »
La Maison 1800 est un jardin structuré à la française, à lisière d’un bois bucolique.
« Un jardin, 2 regards, 2 ambiances »

© Montin

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