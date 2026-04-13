Visite du jardin de La Maison 1800, La Maison 1800, Tonnerre
Visite du jardin de La Maison 1800, La Maison 1800, Tonnerre samedi 6 juin 2026.
Visite du jardin de La Maison 1800 6 et 7 juin La Maison 1800 Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
« Un jardin, 2 regards, 2 ambiances »
Découvrez ce jardin structuré à la française, à la lisière d’un bois bucolique. Vous pourrez profiter d’une collation lors des visites, d’un brunch de 12h à 14h30 et d’expositions diverses.
La Maison 1800 58 rue Vaucorbe, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté « Un jardin, 2 regards, 2 ambiances »
La Maison 1800 est un jardin structuré à la française, à lisière d’un bois bucolique.
« Un jardin, 2 regards, 2 ambiances »
© Montin
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