Visite du jardin de La Maison 1800, La Maison 1800, Tonnerre

Visite du jardin de La Maison 1800 6 et 7 juin La Maison 1800 Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

« Un jardin, 2 regards, 2 ambiances »

Découvrez ce jardin structuré à la française, à la lisière d’un bois bucolique. Vous pourrez profiter d’une collation lors des visites, d’un brunch de 12h à 14h30 et d’expositions diverses.

La Maison 1800 58 rue Vaucorbe, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté « Un jardin, 2 regards, 2 ambiances »

La Maison 1800 est un jardin structuré à la française, à lisière d’un bois bucolique.

« Un jardin, 2 regards, 2 ambiances »

© Montin