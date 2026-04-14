Visite des jardins Marguerite de Bourgogne, Hôtel-Dieu, Tonnerre

Visite des jardins Marguerite de Bourgogne 6 et 7 juin Hôtel-Dieu Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

« Jardin propice à la méditation et à la détente »

Sur les ruines de l’ancien château de la Comtesse de Tonnerre, au centre des anciens bâtiments, l’Hôtel-Dieu se dresse comme un jardin d’inspiration médiévale, propice à la méditation et à la détente. Grâce à l’exposition « Sous les pavés, l’histoire », découvrez la zone archéologique qui se trouve sous le jardin et qui retrace 700 ans d’histoire hospitalière.

Hôtel-Dieu Place Marguerite de Bourgogne, 89700 Tonnerre, France Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0661227075 https://www.hoteldieu-tonnerre.com Les jardins médicinaux de Marguerite de Bourgogne ont été revalorisés et intégrés à la visite de l’Hôtel-Dieu. En train : L’Hôtel-Dieu de Tonnerre est idéalement situé à moins de 500 mètres de la gare de Tonnerre. depuis Paris : 1h50 sans correspondance. En voiture : Depuis Paris : 2h40 en prenant l’A6. à 20min de Chablis et 1h de Troyes.

« Jardin propice à la méditation et à la détente »

© CH Tonnerre