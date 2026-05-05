Visite d’un jardin de ville à Tonnerre, Jardin de ville, Tonnerre
Visite d’un jardin de ville à Tonnerre, Jardin de ville, Tonnerre samedi 6 juin 2026.
Visite d’un jardin de ville à Tonnerre 6 et 7 juin Jardin de ville Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, découvrez ce jardin de ville privé, aménagé comme un « jardin paysager ». Ce petit jardin arboré offre un espace paisible et verdoyant, propice à la découverte et à la détente.
Jardin de ville 68 rue du Général Campénon, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Découvrez ce jardin de ville privé, aménagé comme un « jardin paysager ». Ce petit jardin arboré offre un espace paisible et verdoyant, propice à la découverte et à la détente.
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, découvrez ce jardin de ville privé, aménagé comme un « jardin paysager ». Ce petit jardin arboré offre un espace paisible et verdoyant, propice à la et…
© BAZELAIRE
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