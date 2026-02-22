14E FESTIVAL INTERNATIONAL DE MAGIE CASINO BARRIERE Toulouse

14E FESTIVAL INTERNATIONAL DE MAGIE

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

2026-04-18

Un voyage inoubliable au cœur de l’impossible !

Conçu pour vous émerveiller, le festival promet une immersion totale dans l’univers fascinant de la magie contemporaine. Chaque artiste présente un numéro unique, fruit d’années de travail, d’innovation et de passion.

Artistes

Aymeric Romet (M️agicien M️entaliste)

Stéphane Correas (Magicien Mentaliste)

Mister Z et Melle Cayce (Illusionistes)

Anthony NEO et Anna (Spécialistes de la grande illusion)

Roy Neves (Speed Painting)

Xavier Tapias (Magicien)

Stéphane Pasche (Magicien Mentaliste)

Un spectacle pour toute la famille, où humour, grandes illusions, magie visuelle, mentalisme et poésie scénique se mêlent pour offrir un moment hors du temps.

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

English :

An unforgettable journey to the heart of the impossible!

