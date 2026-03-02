LES SIESTES S’ENDORMENT AUX JACOBINS COUVENT DES JACOBINS Toulouse

LES SIESTES S’ENDORMENT AUX JACOBINS

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 21:30:00

fin : 2026-04-17 07:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Les Siestes et Ondorphine s’endorment pour une 2e édition au couvent des Jacobins. Une nuit aux Jacobins entre musique et rêverie !

Redécouvrir l’espace des Jacobins sous un angle nouveau celui de la rêverie collective. Une expérience immersive et apaisante, alternant moments interactifs, musiques douces, lectures et performances. Duvet et oreiller à prévoir pour passer la nuit dans l’église des Jacobins.

Une nuit magique vous attend !

Places limitées, réservation obligatoire (Billetterie à venir). .

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie info@les-siestes-electroniques.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Siestes and Ondorphine fall asleep for a 2nd edition at the Jacobins convent. A night of music and reverie at the Jacobins!

L’événement LES SIESTES S’ENDORMENT AUX JACOBINS Toulouse a été mis à jour le 2026-03-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE