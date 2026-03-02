LES SIESTES S’ENDORMENT AUX JACOBINS COUVENT DES JACOBINS Toulouse
COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne
Début : 2026-04-17 21:30:00
Les Siestes et Ondorphine s’endorment pour une 2e édition au couvent des Jacobins. Une nuit aux Jacobins entre musique et rêverie !
Redécouvrir l’espace des Jacobins sous un angle nouveau celui de la rêverie collective. Une expérience immersive et apaisante, alternant moments interactifs, musiques douces, lectures et performances. Duvet et oreiller à prévoir pour passer la nuit dans l’église des Jacobins.
Une nuit magique vous attend !
Places limitées, réservation obligatoire (Billetterie à venir). .
COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie info@les-siestes-electroniques.com
English :
Les Siestes and Ondorphine fall asleep for a 2nd edition at the Jacobins convent. A night of music and reverie at the Jacobins!
