DESSINER TOULOUSE Toulouse
DESSINER TOULOUSE Toulouse samedi 18 avril 2026.
DESSINER TOULOUSE
DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 13:20:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-05-15 2026-06-13
Rendez-vous au Bassin des filtres, à l’écluse Saint-Pierre, sur le parvis de Brienne et au port de l’Embouchure pour un atelier de dessin sur le vif !
Les Urban Sketchers Vincent Desplanche, Olivia Marcus et Luc Périllat vous dévoilent les secrets du croquis urbain lors d’ateliers destinés à tous ! Une expérience formatrice et poétique pour affûter vos crayons et votre regard sur le canal du midi. .
DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 23 12 animation.patrimoine@mairie-toulouse.fr
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English :
Join us at the Bassin des filtres, the Saint-Pierre lock, the Brienne forecourt and the Port de l?Embouchure for a live drawing workshop!
L’événement DESSINER TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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