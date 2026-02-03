DESSINER TOULOUSE

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 13:20:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-15 2026-06-13

Rendez-vous au Bassin des filtres, à l’écluse Saint-Pierre, sur le parvis de Brienne et au port de l’Embouchure pour un atelier de dessin sur le vif !

Les Urban Sketchers Vincent Desplanche, Olivia Marcus et Luc Périllat vous dévoilent les secrets du croquis urbain lors d’ateliers destinés à tous ! Une expérience formatrice et poétique pour affûter vos crayons et votre regard sur le canal du midi. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 23 12 animation.patrimoine@mairie-toulouse.fr

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English :

Join us at the Bassin des filtres, the Saint-Pierre lock, the Brienne forecourt and the Port de l?Embouchure for a live drawing workshop!

L’événement DESSINER TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE