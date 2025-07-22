THOMAS DUNFORD ET THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE (LES ARTS RENAISSANTS) ÉGLISE SAINT-JÉRÔME Toulouse

THOMAS DUNFORD ET THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE (LES ARTS RENAISSANTS)

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 2 Rue Saint-Jérôme Toulouse Haute-Garonne

Les Arts Renaissants vous invitent à un voyage musical où les frontières s’effacent entre musiques populaires et savantes.

Mêlant mélancolie, sensualité et raffinement, les deux complices puisent dans le répertoire anglais du tournant du XVIIIe pour nous conter l’histoire du Mad Lover, cet amant inconsolable promenant ses rêves et son désespoir dans les rues de Londres. Un programme bouleversant et deux musiciens virtuoses, parmi les plus talentueux de la nouvelle scène musicale baroque. 13.8 .

English :

Les Arts Renaissants invites you on a musical journey where the boundaries between popular and learned music are blurred.

German :

Les Arts Renaissants laden Sie zu einer musikalischen Reise ein, bei der die Grenzen zwischen Volksmusik und gelehrter Musik verschwimmen.

Italiano :

Les Arts Renaissants vi invitano a un viaggio musicale in cui i confini tra musica popolare e musica colta si confondono.

Espanol :

Les Arts Renaissants le invita a un viaje musical en el que se difuminan las fronteras entre la música popular y la culta.

