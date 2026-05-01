14ème Fête de l’Estampe et nuit des artistes ! Les Imprimeries* Moulins

Moulins

14ème Fête de l’Estampe et nuit des artistes !

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Démonstrations par les élèves de leur travail de graveur.

.

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72 contact@mpcharier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Demonstrations by students of their work as engravers.

L’événement 14ème Fête de l’Estampe et nuit des artistes ! Moulins a été mis à jour le 2026-05-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région