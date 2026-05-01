14ème Fête de l’Estampe et nuit des artistes ! Les Imprimeries* Moulins
14ème Fête de l’Estampe et nuit des artistes ! Les Imprimeries* Moulins samedi 23 mai 2026.
Moulins
14ème Fête de l’Estampe et nuit des artistes !
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Démonstrations par les élèves de leur travail de graveur.
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Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72 contact@mpcharier.fr
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English :
Demonstrations by students of their work as engravers.
L’événement 14ème Fête de l’Estampe et nuit des artistes ! Moulins a été mis à jour le 2026-05-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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