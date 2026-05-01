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14ème Fête de l’Estampe et nuit des artistes ! Les Imprimeries* Moulins

14ème Fête de l’Estampe et nuit des artistes ! Les Imprimeries* Moulins samedi 23 mai 2026.

Lieu : Les Imprimeries*

Adresse : 1 rue Voltaire

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Moulins

14ème Fête de l’Estampe et nuit des artistes !

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Démonstrations par les élèves de leur travail de graveur.
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Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72  contact@mpcharier.fr

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English :

Demonstrations by students of their work as engravers.

L’événement 14ème Fête de l’Estampe et nuit des artistes ! Moulins a été mis à jour le 2026-05-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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