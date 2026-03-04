15 ans des Amis de la Lainière et du Textile, Maison du Projet Lainière, Wattrelos

15 ans des Amis de la Lainière et du Textile 14 – 29 mars Maison du Projet Lainière Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T17:00:00+02:00

Venez fêter les 15 ans des amis de la Lainière et du Textile lors d’une exposition à la Maison du Projet Lainière à Wattrelos.

Maison du Projet Lainière 151 rue d’Oran à Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@wattrelos-decouvertes.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.75.85.86 »}]

Exposition