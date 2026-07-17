15 Trumps en colère se noyant dans leur propre merde, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

15 Trumps en colère se noyant dans leur propre merde 9 – 13 mars 2027 Théâtre du Nord Nord

Tarif de 1 à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-09T18:00:00+01:00 – 2027-03-09T19:45:00+01:00

Fin : 2027-03-13T18:00:00+01:00 – 2027-03-13T19:45:00+01:00

Un spectacle de Jonathan Drillet et Marlène Saldana

Créé en collaboration avec et interprété par les élèves comédien·nes du Studio 8 de l’École du Nord Lysandre Akmese-Euillet, Raphaël Arhie, Louna Giriat, Soren Hamzaoui Lapeyre, Ruth Kouame, Marie Le Guellec, Lexan Léger, Maël Leurele, Marine Marçais Boyer, Sarah Murcia, Lucas de Oliveira, Siméon Poissonnet-Maillet, Mamadou Sall, Djénaé Segonds, Takumi de Valette

Succès de la saison dernière, le cravates rouges, mèches blondes et visages oranges sont de retour. Bienvenue dans une salle d’audience où l’Amérique de Donald Trump essaie tant bien que mal de rendre justice. Dans un tribunal de New York, un jury de citoyens est appelé à décider du sort d’un adolescent issu d’un quartier populaire, accusé de meurtre. Vote après vote, ils devront trouver un terrain d’entente afin de parvenir à l’unanimité.

Marlène Saldana et Jonathan Drillet confient ce huis clos judiciaire au Studio 8 de l’École du Nord, en s’inspirant d’improvisations, d’interviews et d’autres documents d’actualité, version « cauchemar démocratique à la Maison Blanche ».

Perdus entre la Constitution et l’Art du Deal, les comédien·nes tâcheront d’appliquer à la lettre le précieux conseil prodigué à Donald Trump par son ancien consultant en stratégie, Steve Bannon : « il faut inonder la zone de merde ». Une occasion unique de découvrir sur scène les artistes en devenir de l’École du Nord, celles et ceux qui feront le théâtre de demain.

AUTOUR DU SPECTACLE

► RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

jeudi 11 mars à l’issue du spectacle | Théâtre du Nord – Lille

► INTRODUCTION AU SPECTACLE

samedi 13 mars | 18h45 | Théâtre du Nord – Lille

► SPECTACLE PRÉSENTÉ EN AUDIODESCRIPTION

et précédé d’une visite tactile le samedi 13 mars

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/15-trumps-s2627 »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

« Une satire cinglante »

Frédéric Iovino