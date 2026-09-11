« 150 ans de patrimoine à l’UCO » animations en libre accès, Université Catholique de l’Ouest, Angers

Informations pratiques

« 150 ans de patrimoine à l’UCO » animations en libre accès Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Université Catholique de l’Ouest Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le patrimoine de l’Université catholique de l’Ouest se compose de nombreux objets mobiliers et scientifiques parmi lesquels des tapisseries d’art, des objets textiles, des peintures, des collections scientifiques importantes (chimie, physique, géologue, paléontologue, botanique, zoologie), une chapelle de la fin du XIXe s. ainsi qu’un fonds de livres antérieurs à 1811 de plus de 16 000 ouvrages.

En marge des visites commentées, venez découvrir dans le hall Jeanneteau, des expériences et des animations autour des collections animales et végétales de l’UCO par les étudiants de l’association ANaturAE et des animations scientifiques autour des instruments scientifiques anciens avec les bénévoles de la Mission Patrimoine.

Animations en continu dans le hall du bâtiment Jeanneteau (entrée par le 6 rue Merlet de la Boulaye)

Contact : 02 41 81 66 77 / service.culturel@uco.fr

Université Catholique de l’Ouest 4 rue Merlet de la Boulaye, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 81 66 77 http://uco.fr [{« link »: « mailto:service.culturel@uco.fr »}] Le patrimoine de l’Université catholique de l’Ouest se compose de nombreux objets mobiliers et scientifiques parmi lesquels des tapisseries d’art, des objets textiles, des peintures, des collections scientifiques importantes (chimie, physique, géologue, paléontologue, botanique, zoologie), une chapelle de la fin du XIXe s. ainsi qu’un fonds de livres antérieurs à 1811 de plus de 16 000 ouvrages. Entrée par la rue Merlet de la Boulaye. Possibilité de parking

Le patrimoine de l’Université catholique de l’Ouest se compose de nombreux objets mobiliers et scientifiques parmi lesquels des tapisseries d’art, des objets textiles, des peintures, des collections …

©Ferrante Ferranti – collections UCO