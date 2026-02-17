Atelier découverte des circuits courts, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers

Atelier découverte des circuits courts 11 septembre et 11 décembre Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire Maine-et-Loire

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-12-11T10:00:00+01:00 – 2026-12-11T12:00:00+01:00

Ces webinaires vous proposent un temps d’échange pour partir sur de bonnes bases et identifier vos principaux interlocuteurs. Points abordés :

Le circuit court c’est quoi ?

Quelle est la demande des consommateurs dans les Pays de la Loire ?

Quels sont les postes à travailler pour monter mon projet et comment ?

Quelles sont les erreurs à éviter ?

Ces réunions à distance ne sont pas enregistrées. Elles sont réservées aux porteurs de projet installés ou souhaitant s’installer en agriculture avec une commercialisation en circuits courts.

Les ateliers découverte des circuits courts bénéficient du soutien financier du Conseil régional des Pays de la Loire.

Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire 9 rue andré brouard, angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIEThnXPtiBVEhB28HG9FVB1UMExYVUVPOEk4OVlYUFc4RVVNTklCNjNRTS4u

Venez découvrir les points clés de la vente directe et les étapes importantes de la construction d’un projet lors d’un webinaire animé par nos conseillers spécialisés en circuits courts. agritourisme et vente directe circuits courts et vente directe

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