AGENDA · Angers
Les Accroche-cœurs Angers
vendredi 11 septembre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Les Accroche-cœurs
Centre-ville Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13
Les Accroche-cœurs sont de retour dans les rues d’Angers avec au programme cirque, musique, danse, théâtre. .
Centre-ville Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 40 00
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English :
L’événement Les Accroche-cœurs Angers a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers
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