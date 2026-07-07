Informations pratiques

Angers

Les Accroche-cœurs

Centre-ville Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

Les Accroche-cœurs sont de retour dans les rues d’Angers avec au programme cirque, musique, danse, théâtre. .

Centre-ville Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 40 00

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English :

L’événement Les Accroche-cœurs Angers a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers