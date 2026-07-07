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AGENDA · Angers

Les Accroche-cœurs Angers

vendredi 11 septembre 2026 · Angers

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Adresse
Centre-ville
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Angers

Les Accroche-cœurs

Centre-ville Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

Les Accroche-cœurs sont de retour dans les rues d’Angers avec au programme cirque, musique, danse, théâtre.   .

Centre-ville Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 40 00 

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English :

L’événement Les Accroche-cœurs Angers a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers

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