« 150 ans de patrimoine, l’UCO ouvre ses réserves » : Visite de la chapelle Saint-Thomas d’Aquin, Université Catholique de l’Ouest, Angers

Informations pratiques

« 150 ans de patrimoine, l’UCO ouvre ses réserves » : Visite de la chapelle Saint-Thomas d’Aquin Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Université Catholique de l’Ouest Maine-et-Loire

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le patrimoine de l’Université catholique de l’Ouest se compose de nombreux objets mobiliers et scientifiques parmi lesquels des tapisseries d’art, des objets textiles, des peintures, des collections scientifiques importantes (chimie, physique, géologue, paléontologue, botanique, zoologie), une chapelle de la fin du XIXe s. ainsi qu’un fonds de livres antérieurs à 1811 de plus de 16 000 ouvrages.

A l’occasion des 150 ans de l’Université catholique de l’Ouest, venez découvrir ses réserves patrimoniales, l’occasion de visiter la chapelle Saint-Thomas d’Aquin ! Édifiée à la fin du XIXe siècle pour le couvent des dominicains, elle est la réplique de l’ancienne abbatiale Toussaint et possède d’intéressants vitraux des années 1930, ainsi qu’un bel orgue. Fermée pendant plus de 20 ans, rénovée et rouverte en 2011, la chapelle est un lieu de cérémonies religieuses et d’événements culturels.

Les visites sont gratuites dans la limite des places disponibles. L’accueil et le départ des visites se font dans le hall du bâtiment Jeanneteau (entrée par le 6 rue Merlet de la Boulaye)

A découvrir également dans le hall d’accueil, animations autour des collections animales et végétales de l’UCO par les étudiants de l’association ANaturAE et expériences scientifiques avec les bénévoles de la Mission Patrimoine.

Contact : 02 41 81 66 77 / service.culturel@uco.fr

Université Catholique de l’Ouest 4 rue Merlet de la Boulaye, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 81 66 77 http://uco.fr [{« link »: « mailto:service.culturel@uco.fr »}] Le patrimoine de l’Université catholique de l’Ouest se compose de nombreux objets mobiliers et scientifiques parmi lesquels des tapisseries d’art, des objets textiles, des peintures, des collections scientifiques importantes (chimie, physique, géologue, paléontologue, botanique, zoologie), une chapelle de la fin du XIXe s. ainsi qu’un fonds de livres antérieurs à 1811 de plus de 16 000 ouvrages. Entrée par la rue Merlet de la Boulaye. Possibilité de parking

Le patrimoine de l’Université catholique de l’Ouest se compose de nombreux objets mobiliers et scientifiques parmi lesquels des tapisseries d’art, des objets textiles, des peintures, des collections …

©Corinne Nicolle – collections UCO